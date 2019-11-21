Paranın tek adresi!

ONUR DİNÇER

Manchester United’dan 24 milyon sterlin tutan tazminatını alarak ayrılan Jose Mourinho, Tottenham ile yıllık 15 milyon sterline anlaştı.

Tottenham’ın görev başındaki teknik direktörünü göndermesi ne kadar çabuk olduysa, yerine yenisini getirmesi de o kadar çabuk oldu. Londra ekibindeki 5.5 yıllık döneminde ekibe büyük seviye atlatan, Şampiyonlar Ligi finali bile oynatmasına karşın tek kupa kazandıramayan Mauricio Pochettino ile yollar ayrılır ayrılmaz yerine Jose Mourinho getirildi.

Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından yaklaşık bir senedir boşta olan Portekizli teknik adam, Londra ekibinin başına geçti. Benfica, Leira, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United gibi takımları da çalıştıran ve 19 yıllık kariyerinde toplamda 25 kupa kazanan Mourinho, sekizinci farklı takımın başına geçti.

Saha kenarındaki agresif görünümü, futbolun taktik yönüne verdiği önem, gülmeyen yüzü ve Special One (Özel Biri) lakabıyla futbol dünyasındaki özel konumuyla dikkatleri çeken 56 yaşındaki çalıştırıcı, bir kez daha yeni bir maceraya yelken açtı. Deneyimli teknik adam Tottenham ile 2022-23 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalarken, bu paranın Pochettino’nun aynı takımda aldığı ücretin iki katı olduğu duyuruldu.

Jose Mourinho da böylece bir önceki işine göre maaşını artırmış oldu. Manchester United’da senelik 12 milyon sterlin kazanan hoca, böylece 3 milyon euroluk bir artışla zam gördü. Manchester ekibinden ayrılmak için 24 milyon sterlin (Yaklaşık 176 milyon lira) alan Portekizli teknik adamın bugünkü maaşı da 15 milyon sterlin (110 milyon lira) oldu.

Tottenham’ın resmi sitesinden Portekizli teknik adamın, “Böyle köklü ve büyük bir mirasa sahip bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Hem takımda hem altyapılarda büyük bir kalite var. Bu futbolcularla çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor” sözlerine yer verildi.

Pogba’yla yıldızı hiç barışmadı

Jose Mourinho, son görev yeri Manchester United’da teknik adamlık hayatının en sıkıntılı günlerini geçirdi. Bu durum hem sportif hem de bir futbolcuyla arasındaki ilişki açısından böyleydi. Paul Pogba başta olmak üzere takımdaki bazı oyuncularla sorunlar yaşayan Portekizli teknik adam, sonrasında kovulmak suretiyle gönderilmişti. Oyuncuların kendisine kumpas yaptığı iddiaları arasında Mourinho, kaptanlığını elinden aldığı Pogba için, ‘Kimse ManU’dan büyük değil’ derken, Fransız futbolcu hocanın gönderilmesinin ardından imalı paylaşımlarda bulunmuştu.

Pochettino’ya yüklü tazminat

Tottenham’ın sözleşmesini feshetttiği Pochettino ve yardımcılarına toplamda 20 milyon sterlinlik bir ödeme yapacağı belirtildi. Arjantinli teknik adamın ismi Arsenal ve Bayern Münih gibi takımlarla anılıyor.

Zlatan sesleri

Mourinho’nun Tottenham’ın başına geçmesinin ardından gözler Zlatan Ibrahimovic’e çevrildi. Los Angeles Galaxy’ye ‘Artık beyzbol izlemeye devam edebilirsiniz’ diyerek veda etmesinin ardından boşta olan İsveçli golcünün ismi Londra ekibiyle anılmaya başlandı. 38 yaşındaki futbolcunun bonservisinin elinde olmasının da kolaylaştırıcı etkisiyle, Ibrahimovic’in kırmızı-beyazlıların yolunu tutabileceği belirtiliyor. Yıldız futbolcu için Mourinho, daha önce kendisini ne kadar beğendiğiyle ilgili itiraflarda bulunmuştu.

‘Tottenham’a gitmem’ demişti

Jose Mourinho’nun Tottenham’ın başına geçmesi İngiltere’de günün konusu olurken, bunun en büyük sebebi, daha önce sarf ettiği sözler oldu. Jose Mourinho, 2007’de Londra ekibinden gelen teklifi reddettiğini söylemiş, dört yıl önce yaptığı bir konuşmada ise, “Chelsea’ye duyduğum saygıdan dolayı asla Tottenham’da teknik adamlık yapmam” demişti. Bunları söyleyen Mourinho’nun ‘gitmem’ dediği takımın başına geçmesi, “Dün dündür, bugünse bugün” sözünü akıllara getirdi.



