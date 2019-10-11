Paris Saint Germain Academy Antalya'da sezonu açtı

PSG Academy Turkey futbol okulu Antalya'da 2019-2020 sezon açılışını yaptı. Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, PSG'nin futbol okulunun Antalya'da da açılması nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. Antalya'nın turizm kenti olduğuna dikkati çeken Çiçekli, PSG Academy Turkey futbol okulunun Türkiye'de 5'incisinin Antalya'da açıldığını söyleyen Çiçekli, şubat ayında futbol öğretimine başlanan akademide yetişen 2 çocuğun ailesiyle Fransa'ya yerleşip, PSG kulübünün altyapı takımlarında forma giydiğini belirtti.

5 ŞEHİRDE OKULU VAR

PSG Academy Turkey kurucusu Nihat Uğurlu da Türkiye'de süreklilik sağlamayı ve futbol okullarında lider olmayı hedeflediklerini söyledi. PSG Academy Turkey'in 5 şehirde yer aldığını anlatan Uğurlu, 20 şehirde 30 lokasyonda olmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'de eğitimcilerin iyi olmaması nedeniyle iyi futbolcu yetiştirilmediğini iddia eden Uğurlu, PSG kulübünün 15 ülkede futbol okulu bulunduğunu dile getirdi. Yıl sonunda bin öğrenci sayısına ulaşmayı planladıklarını kaydeden Uğurlu, 20 şehirde faaliyete başladıkları süreçte 6-7 bin sporcu sayısıyla dünyanın en fazla sporcuya sahip akademisi olmak istediklerini vurguladı.

Uğurlu, futbol okulunda, antrenmanların yanı sıra İngilizce, Fransızca ve psikoloji eğitimi verildiği belirtildi. Çocuk gelişimine dikkat ettiklerini vurgulayan Nihat Uğurlu, çocuklarda öfke kontrolü, özgüven, sağlıklı beslenme alışkanlığı gibi eğitimlerin yer aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından törenin açılış kurdelesini Vali Yardımcısı Çiçekli, PSG Academy Turkey kurucusu Nihat Uğurlu, akademi yetkililerinden Mehmet Uzun, futbol okulunun antrenörlerinden Senegal milli takımının eski futbolcusu Jacques Faty ile MKE Ankaragücü'nde forma giyen kardeşi Ricardo Faty ve Antalyasporlu futbolcu Aatif Chahechouhe kesti.