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HaberlerFransa Ligue 1Paris Saint-Germain Icardi'yi transfer ediyor!
02.09.2019 - 07:11

Paris Saint-Germain Icardi'yi transfer ediyor!

Inter'de Conte ile yıldızı barışmayan Mauro Icardi'nin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG ile görüştüğü iddia edildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, Icardi transferi için görüşmelere başladı.

Inter'de teknik direktör Conte tarafından taktik antrenmanlarına alınmayan yıldız futbolcu ayrılık kararı aldı. Icardi'nin menajeri Wanda Nara ise yıldız futbolcunun ayrılacağını doğruladı.

Wanda Nara, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Icardi'nin Inter'den ayrılacağını doğrularken, "Transferin son gününe kadar çalışacağım. Avrupa'da birçok seçenek var. Icardi'nin, İtalya dışında bir takıma gidip gitmeyeceğini ise göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain Icardiyi transfer ediyor

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