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HaberlerFransa Ligue 1Paris Saint-Germain yine Neymar'la kazandı!
23.09.2019 - 00:15 |

Paris Saint-Germain yine Neymar'la kazandı!

Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 1-0 mağlup etti.

Paris Saint-Germain yine Neymar'la kazandı!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 1-0 mağlup etti.

 Ligue 1'in 6. haftası, son 3 maçtır puan kaybeden Olympique Lyon ile lider PSG arasındaki mücadeleyle sona erdi. Konuk ekip PSG, Neymar'ın 87. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde üst üste 4. maçını kazandı. 

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden PSG, puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

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