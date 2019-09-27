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27.09.2019 - 22:09 | | AA

Paris Saint-Germain'de Mbappe ve Icardi kadroya alındı!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe ve Mauro Icardi'nin sakatlıkları geçti!

Paris Saint-Germain'de Mbappe ve Icardi kadroya alındı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) sakatlığı geçen oyuncular Kylian Mbappe ve Mauro Icardi, yarın oynanacak Bordeaux maçının kadrosuna alındı. 

PSG Kulübü, yarın deplasmanda Bordeaux ile yapılacak maçın kadrosunu açıkladı.

 PSG'nin 25 Ağustos'ta Toulouse'u 4-0 yendiği maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe ve 19 Eylül'de kasık sakatlığı yaşayan Icardi, sakatlıklarının ardından ilk defa maç kadrosunda yer aldı. 

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.

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