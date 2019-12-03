Parlatan: Oyun ve skordan memnunuz

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Parlatan, maçın büyük bölümünde iyi oynadıklarını belirterek, "İlk devre gayet iyiydik. Felsefemizi yansıttık ve neticede 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda 2. golü de bulduk. Maçta 70. dakikaya kadar çok iyi futbol oynadık. Topa sahip olma oranımız çok yüksekti ve net gol pozisyonları da bulduk. Daha fazla gol atabilirdik. Son 20 dakikada ise rakibimiz iyi pozisyonlar buldu." diye konuştu.

Parlatan, maçta futbolcularının iyi bir performans sergilediğini dile getirerek, "Genel anlamda oynanan oyun ve skordan memnunuz. İyi bir takımız. Burada 2-1 galip gelip, avantaj elde ettiğimiz için gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Giray Bulak: "Verilen mesajlar iyi

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak ise takımın başında ikinci maçına çıktığını belirterek, "Bugün daha iyi mesajlar aldık. Artık oyuncunun kendini ortaya koyma zamanı. İki takım da eksik kadroyla oynadı. Verilen mesajlar iyi. Baskı ve son dakikaya kadar sonucu kovalama var. Çocuklarımızın yüreği iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Bulak, daha fazla sonuç odaklı oynamaları gerektiğini vurgulayarak, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Bu iş daha bitmedi. İkinci ayağı var." şeklinde görüş belirtti.