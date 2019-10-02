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HaberlerBeşiktaşPascal Nouma: Galatasaray stadına gidersem ölürüm
02.10.2019 - 17:37 | | FANATİK

Pascal Nouma: Galatasaray stadına gidersem ölürüm

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Pascal Nouma, Fransız basınına verdiği röportajda Galatasaray-Paris Saint Germain maçı için Türk Telekom Stadyumu'na neden gitmediğini açıkladı.

Pascal Nouma: Galatasaray stadına gidersem ölürüm

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde hem futbolculuğu hem de sıra dışı kişiliğiyle Siyah Beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Pascal Nouma, eski takımı Paris Saint Germain'in temsilcimiz Galatasaray'ı dün gece Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 yendiği maçı Türk Telekom Stadyumu'nda değil, evinden takip etmişti. 47 yaşındaki eski santrfor, bu durumu nedenini ise ülkesinde verdiği bir röportajda açıkladı.

Dev mücadeleden evvel France Info televizyonunun sorularını yanıtlayan Nouma, "PSG'yi evden destekleyeceğim. Bu maçlara gitmek bana yasak çünkü daha önce Beşiktaş'ta oynadığım için kendimi öldürtebilirim. Ben Beşiktaş'ım. Yani düşman takım... Dolayısıyla bu maçı televizyondan takip etmeyi yeğlerim." ifadelerini kullandı. Profesyonel futbol kariyerine PSG'de başlayan Fransız yıldız, Ligue 1 devinde 5,5 sezon top koşturmuştu.

Pascal Nouma: Galatasaray stadına gidersem ölürüm

Pascal Nouma: Galatasaray stadına gidersem ölürüm

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