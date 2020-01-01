Pasın kralı Mikel

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un Nijeryalı orta sahası John Obi Mikel bu sezon sessiz ve derinden çalıştı. Chelsea’de elde ettiği büyük başarıların ardından Avrupa’da aranan oyuncu haline gelen, bordo-mavililere transferi büyük yankı uyandıran Nijeryalı futbolcu, buna karşın Karadeniz ekibindeki ilk yarı performansıyla vasat bir görüntü çizdi.

Ancak Mikel’in isabetli pas istatistiklerinde en başarılı isim olduğu ortaya çıktı. Allnigeriasoccer’ın haberine göre 32 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor’da ligin ilk yarısında forma giydiği 12 maçta yüzde 93.7 pas isabetiyle oynadı. ‘Mikel Türkiye’deki en iyi pasör’ başlığıyla yayınlanan haberde, deneyimli ismin ligdeki en iyi ortalamaya sahip futbolcu olduğu belirtildi.

Obi Mikel’in 952 dakikalık oyun süresince 0.8 anahtar pas verdiği, 53.2 pasa imza attığı, 2.3 uzun pas yaptığı vurgulandı. Mikel’in pas isabetinde elde ettiği rakamın, İngiltere, Almanya ve İspanya’da aynı istatistiğin zirvesinde yer alan isimlerin rakamlarından ileride olduğuna dikkat çekildi.

Beşiktaş’tan Atiba ve Vida’nın 91.7 pas isabetiyle oynadıkları, Başakşehir’den Ponck’un yüzde 90.9 oranıyla bu isimleri takip ettiği aktarıldı.

Galatasaraylı Lemina ise yüzde 90.4 pas iabetiyle ilk beş sırayı tamamlayan oyuncu oldu.

Avrupa’nın beş büyük liginde PSG’den Thiago Silva (95.6), Lyon’dan Jason Denayer (94.9) ve Sassuolo’dan Marlon Santos (94) gibi isimler Obi Mikel’den iyi isabetli pasa sahip futbolcular olarak sıralandı.