Paulo Fonseca Cim Bom’u sevindirdi, Fener’i üzdü

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın Steven Nzonzi transferi artık imzaya kalırken, ortaya çıkan durum dikkat çekici bir boyuta ulaştı. İtalya’nın Roma Kulübü, Süper ve Lig ve özellikle ligin iki büyük takımını şekillendirme açısından kritik bir görev üstlendi.

Kolarov’un önüne taş koydu

Fenerbahçe’nin transferdeki bir numaralı hedefi Aleksandar Kolarov’du. Ancak Roma’da yaşanan teknik adam değişikliği planları alt-üst etti. Paulo Fonseca’nın takımın başına geçmesiyle Portekizli teknik adam, yönetime bir liste sundu, kalacaklar ve gideceklerin isimlerini zikretti. Fonseca Sırp sol bek için ‘kalsın’ raporu vererek Kolarov’un sarı-lacivertlilere transferinin önünü kesti.

Nzonzi için ‘gönderilsin’ raporu

Aynı Fonseca, Galatasaray’a ise kolaylık sağladı. Steven Nzonzi için tersi yönde görüş bildirdi. Fransız ön liberoyu ekibinde düşünmeyen deneyimli çalıştırıcı, ‘gönderilsin’ şeklinde görüşünü idari kademeye ulaştırdı. Fernando ve Ndiaye’nin ayrılıklarıyla bu bölgede acil bir takviye arayışına girişen sarı-kırmızılılar böylelikle eli rahatladı, Fonseca’nın bu yöndeki görüşüyle transferde önü açıldı.

Jesus’a da onay çıkmadı

Sarı-lacivertlilerin Roma’dan kadosuna katmayı düşündüğü tek futbolcu Kolarov da değildi. Fenerbahçe, İtalyan ekibinin stoperlerinden Juan Jesus ile de ilgilense de, Paulo Fonseca’nın, 28 yaşındaki stoperin de takımda kalmasını istediği ortaya çıktı.