Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİtalya Serie APavel Nedved'ten Merih ve asker selamı yorumu
24.10.2019 - 15:26 |

Pavel Nedved'ten Merih ve asker selamı yorumu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'un başkan yardımcısı Pavel Nedved, takımlarında forma giyen Merih Demiral'ın milli maçlarda yaptığı asker selamının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ve kulübün etik kurallarını ihlal etmediğini söyledi.

Nedved, kulüp hissedarları ve yönetimin bir araya geldiği toplantıda sorulan bir soru üzerine, Merih Demiral'ın, milli takımın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile oynadığı maçlardaki gol sevinçleri sırasında, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek maksadıyla yaptığı asker selamına değindi.

Milli futbolcu ile bu konuyu görüştüğünü belirten başkan yardımcısı Nedved, "Herkesin ifade özgürlüğü var. Onunla görüşerek, düşüncelerini anlamaya çalıştık." dedi.

Nedved, Türk Milli Takımı'nın bu jesti takım halinde yaptığını ifade ederek, "Biz ilgili kurumların bu konuda söyleyeceği ve vereceği kararlara uymalıyız. Kendisinin yaptığı bu hareket, bizim etik kurallarımızı ihlal etmiyor." diye konuştu.

İtalyan basını ve sosyal medyada, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yer alan çok sayıda dezenformasyon nedeniyle bazı Juventus taraftarları, sosyal paylaşım sitelerinde asker selamı veren Merih Demiral aleyhinde kampanya başlatmıştı.

Pavel Nedvedten Merih ve asker selamı yorumu

Pavel Nedvedten Merih ve asker selamı yorumu

Lallana'dan antrenmanda olay hareket!
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ya tamam ya devam! Beşiktaş- Braga maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

Ya tamam ya devam! Beşiktaş- Braga maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

Yanlış şehre gidip Liverpool maçını kaçırdılar

Yanlış şehre gidip Liverpool maçını kaçırdılar

Volkan Demirel'i en çok etkileyen teknik adam Advocaat

Volkan Demirel'i en çok etkileyen teknik adam Advocaat

Başakşehir-Wolfsberger Avrupa Ligi J grubu maçı saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir-Wolfsberger Avrupa Ligi J grubu maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sıradaki Haber