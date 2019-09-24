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HaberlerTürkiye KupasıPayasspor, Boluspor'u penaltılarla eledi: 4-2
24.09.2019 - 18:39 | | Ufuk AKTUĞ / PAYAS (Hatay) (DHA)

Payasspor, Boluspor'u penaltılarla eledi: 4-2

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur eleme maçlarında PayassporBoluspor'u konuk etti. Normal süresi golsüz sonuçlanan karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalar 1-1'lik beraberlikle sonuçlanınca seri penaltı atışları kullanıldı. Payasspor, penaltı atışlarında Boluspor'u 4-2 mağlup ederek turu geçti.

Payasspor, Boluspor'u penaltılarla eledi: 4-2

STAT: Payas İlçe

HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xxx), Cemalettin Gündoğdular (xxx), Oğuz Akyüz (xxx)

PAYASSPOR: Suphi (xx) - Cuma (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 111 Oktay x), Mümin (xxx), Ömer (xx)(Dk. 96 Zafer xx), Fatih (xx), Yasin (xx), Uğur (xx) (Dk. 84 Birtan xx), Furkan (xxx) (Dk. 75 Mehmet Can xxx), Aykut  (xx), Fatih (xxx)

BOLUSPOR:  Yavuz (xx) - Melih (xxx), Umut (xx), Mustafa Sami (xx) (Dk. 64 Hayrullah xx), Erkan (xx) (Dk. 72 Alimordan xx), Muenfuh Seth (xx), Fethi (xx) (Dk. 107 Muhammed Şura x), Mustafa Batuhan (xx), Mutlu (xx),  Burak (xx), Yusuf Mert (xx) (Dk. 79 Mustafa Eskihallac xx)

GOLLER:  Dk. 91 Mümin Aysever (Payasspor) - Dk. 103 Melih Okutan (Boluspor)

SARI KARTLAR: Ömer, Yasin, Uğur, Cuma (Payasspor) - Mustafa Sami, Burak Bekaroğlu, Umut, Muhammed Şura (Boluspor)

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