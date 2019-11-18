Pedro Henrique: "Derbi niteliÄŸi taÅŸÄ±masÄ±ndan dolayÄ± atmosfer farklÄ± olacak"

Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda 24 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ Demir Grup Sivasspor ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun yÃ¶netiminde kulÃ¼p tesislerinde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±. Koordinasyon ve gÃ¼Ã§lenmeye dayalÄ± birleÅŸik hareketlerle devam eden idman, Ã§ift kale maÃ§la sona erdi.Â

Antrenman Ã¶ncesi gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevaplayan futbolculardan Pedro Henrique, teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun'un takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na gelmesiyle yeni bir heyecan yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Uygun'un takÄ±ma bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ekibinin Ã§ok profesyonel olduÄŸunu vurgulayan BrezilyalÄ± Henrique, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Bu sene 2 farklÄ± hocayla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. BÃ¼lent hocamÄ±zla Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±z ve ekip olarak da ona yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bize Ã§ok fazla katkÄ±da bulunuyor. Mutluyuz ve iyi gidiyoruz. Futbola aÅŸÄ±ÄŸÄ±m ve bu aÅŸkÄ±mÄ± hiÃ§bir zaman kaybetmeyeceÄŸim. Futbolun dÄ±ÅŸÄ±nda kulÃ¼ple alakalÄ± sorun olur, olmaz bunlar beni saha iÃ§inde ve maÃ§ta asla rahatsÄ±z etmiyor. Ben sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±m zaman her ÅŸeyi unutuyorum. TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m da Ã¶yle. Ben futbolu Ã§ok seviyorum ve taraftar da iyi bir performansÄ± hak ediyor. Ä°yi de performans gÃ¶sterdiÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu performansÄ±mÄ± daha da yukarÄ±ya Ã§ekeceÄŸim."Â

Sivasspor ile oynayacaklarÄ± maÃ§a da deÄŸinen Henrique, "Sivasspor maÃ§Ä± hem bu seneki performansÄ±ndan dolayÄ± hem de bir derbi niteliÄŸi taÅŸÄ±masÄ±ndan dolayÄ± Ã§ok daha farklÄ± bir atmosferde olacak. TaraftarÄ±mÄ±zÄ±n da bu maÃ§a ilgi gÃ¶stereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Biz her zaman kazanmayÄ± arzulayan ve savaÅŸan bir takÄ±m olacaÄŸÄ±z. Bunu da sahada gÃ¶recekler Ã§Ã¼nkÃ¼ 2 hafta boyunca Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k." diye konuÅŸtu.

Â UkraynalÄ± futbolcu Artem Kravets ise sakatlÄ±klar geÃ§irdiÄŸini ancak kendisini ÅŸu an Ã§ok iyi hissettiÄŸini sÃ¶yledi.Â

"TakÄ±ma katkÄ±da bulunmak istiyorum"

SakatlÄ±klardan dolayÄ± takÄ±ma faydalÄ± olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kravets, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Fiziksel ve mental aÃ§Ä±dan Ã§ok iyiyim. TakÄ±ma ve arkadaÅŸlarÄ±ma olabildiÄŸince katkÄ±da bulunmak istiyorum. DÄ±ÅŸarÄ±da tabii ki bazÄ± problemler olabilir, bunlar futbolun doÄŸasÄ±nda var. Ã‡oÄŸu kulÃ¼p bunu yaÅŸÄ±yor ama biz bu problemleri dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Bizim asÄ±l odaklandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yer, asÄ±l meselemiz saha iÃ§i. Biz sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman her ÅŸeyi kenara bÄ±rakÄ±p futbola odaklanÄ±yoruz. TaraftarlarÄ±mÄ±z iÃ§in oynuyoruz. Stada geldiklerinde onlara hep hediyeler, galibiyetler sunmak istiyoruz. Bizim iÅŸimiz bu. OnlarÄ± stada davet ediyorum ve coÅŸkuyu yaÅŸamalarÄ±nÄ± istiyorum. Kesinlikle 3 puanÄ± alacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum."

Osman Ã‡akmak antrenmanÄ± izledi

Ampute Futbol Milli TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Osman Ã‡akmak, Kayserispor'un antrenmanÄ±nÄ± takip etti. Ã‡akmak, teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun'un antrenman coÅŸkusu ve heyecanÄ±ndan faydalanmak iÃ§in kente geldiÄŸini belirtti.

Â TÃ¼rkiye'yi en iyi ÅŸekilde temsil etmek iÃ§in gayret gÃ¶sterdiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ã‡akmak, "Benim, TÃ¼rk halkÄ±na borcum var. Ampute futbol, dÃ¼nyada TÃ¼rkiye'den sorulur. Bu sloganla devam edeceÄŸiz. Bizim en bÃ¼yÃ¼k hedefimiz Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki Avrupa ÅŸampiyonasÄ±. Bu ÅŸampiyonada Ã¼lkemizi en iyi ÅŸekilde temsil edip kupayÄ± kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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