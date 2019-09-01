Pedro Rebocho: "İnatla bu oyunun üzerinde duracağız"

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Pedro Rebocho ve Victor Ruiz açıklamalarda bulundu.

"Oynamam hocamızın kararı"

"Maçta iyi işler yaptık ama galibiyeti yakalayamadık. İnatla bu oyunun üzerinde duracağız. Skorlar da gelecektir. Oynamam hocamızın kararı. Adaptasyon sürecini iyi geçirdim. Arkadaşlarım her gün çok iyi yardımcı oluyorlar. Adapte oldum diyebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapıp daha fazla sahada kalacağım."

Victor Ruiz ise, "İlk yarının sonlarına doğru hatalı yediğimiz bir gol var. Maçın genelinde oyuna hükmeden bizdik ama maçı kazanamadık. Bugün maçın gerektirdiği pozisyonlarda, hücum oynadığımız için daha önde yer aldım. Bugün maalesef gol yedik. Bunun için üzgünüm." ifadelerini kullandı.