11.08.2019 - 23:26| DHA
Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi!
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.
Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla saat 22.20'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Pedro Rebocho'yu siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Fransız ekibi Guingamp'dan satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralık olarak kadroya katılan sol bek oyuncusu Rebocho, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.