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24.10.2019 - 20:52 | | AA

Pemra Özgen, yarÄ± finale yükseldi

Cumhuriyet KÄ±zlarÄ± UluslararasÄ± Tenis TurnuvasÄ±'nda milli sporcu Pemra Ã–zgen, yarÄ± finale yÃ¼kseldi.Â

Pemra Özgen, yarÄ± finale yükseldi

Cumhuriyet KÄ±zlarÄ± UluslararasÄ± Tenis TurnuvasÄ±'nda milli sporcu Pemra Ã–zgen, yarÄ± finale yÃ¼kseldi.Â 

QNB Finansbank'Ä±n ana sponsorluÄŸunda TED Spor KulÃ¼bÃ¼nde devam eden toplam 25 bin dolar para Ã¶dÃ¼llÃ¼ turnuvada Pemra Ã–zgen, 1 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Rumen raket Elena Gabriela Ruse'yi 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek yarÄ± finale Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Milli sporcu yarÄ± finalde, Belaruslu raket Anna Kubareva ile yarÄ±n finale Ã§Ä±kma mÃ¼cadelesi verecek.Â 

Ã–te yandan Ã§iftler kategorisinde finale kalan tenisÃ§iler de belli oldu. Susan Bandecchi (Ä°sviÃ§re)-Katarzyna Piter (Polonya) ikilisi, HollandalÄ± raketler Richel Hogenkamp-Lesley Pattinama'yla Ã§iftler finalinde yarÄ±n karÅŸÄ±laÅŸacak.

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