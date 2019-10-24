Cumhuriyet KÄ±zlarÄ± UluslararasÄ± Tenis TurnuvasÄ±'nda milli sporcu Pemra Ã–zgen, yarÄ± finale yÃ¼kseldi.Â

QNB Finansbank'Ä±n ana sponsorluÄŸunda TED Spor KulÃ¼bÃ¼nde devam eden toplam 25 bin dolar para Ã¶dÃ¼llÃ¼ turnuvada Pemra Ã–zgen, 1 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Rumen raket Elena Gabriela Ruse'yi 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek yarÄ± finale Ã§Ä±ktÄ±.Â

Milli sporcu yarÄ± finalde, Belaruslu raket Anna Kubareva ile yarÄ±n finale Ã§Ä±kma mÃ¼cadelesi verecek.Â

Ã–te yandan Ã§iftler kategorisinde finale kalan tenisÃ§iler de belli oldu. Susan Bandecchi (Ä°sviÃ§re)-Katarzyna Piter (Polonya) ikilisi, HollandalÄ± raketler Richel Hogenkamp-Lesley Pattinama'yla Ã§iftler finalinde yarÄ±n karÅŸÄ±laÅŸacak.