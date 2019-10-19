Penaltı jesti

Galatasaray’ın Andone’ye yapılan faul sonrası 42. dakikada kazandığı penaltıda Andone topu Belhanda’ya verdi. Faslı futbolcu ise kullanmak yerine tekrar topu Andone’ye bıraktı. Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ikinci yarısında Diagne kazanılan penaltılarda Belhanda ve Sinan Gümüş ile sorun yaşamıştı.

İlk isabet ilk gol

Galatasaray’a dün puan getiren gollerin sahibi Florin Andone, Süper Lig kariyerindeki ilk golüne ulaştı. Falcao’nun yokluğunda ilk 11’de görev yapan Rumen futbolcu, üçüncü maçında ilk isabetli şutuna ulaştı. Andone’nin Süper Lig kariyerinde rakip kaleye çektiği ilk isabetli şut gol oldu. Sarı-kırmızılı futbolcudan önce Süper Lig’de iki gol bulan son oyuncu Muğdat Çelik olmuştu. O da Sivasspor filelerini havalandırmıştı.



18 yıl sonra

Florin Andone’den önce Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında iki gol atan son Rumen oyuncu Gheorghe Hagi’ydi. Sarı-kırmızılıların unutulmaz yıldızı, 26 Mayıs 2001’de, iki kez Trabzonspor filelerini havalandırma başarısını göstermişti.



İhtiyaçları olan üç puana ulaştıklarını söyleyen Florin Andone, “Milli takımdan döndükten sonra ilk maçı oynadık. Kazanmamız gerekiyordu, bunun özlemi içindeydik. Taraftarımızla birlikte 3 puan aldık. Ben de goller attığım için mutluyum, umarım bu gollerin arkası gelir. 3 puan önemli ama attığım 2 gol de benim özgüvenim açısından çok önemliydi. Ümit ediyorum ki gollerimiz devam ettiririm” diye konuştu.