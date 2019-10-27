Penbe: G.Saray'da başardık, şu anda Tarsus'ta yaşıyorum

Türk Milli Takımı’nın ve Galatasaray’ın efsane futbolcularından ve şuan Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörlüğü yapan Ergün Penbe, 5 Ocak Akademi’sine konuk oldu. Takım olmanın önemi ve nasıl olunacağı konusunda tecrübelerini anlatan Penbe, "Bireysel oyunda kendine güveniyorsan, kendini iyi hissediyorsan başarılı olursun, fakat takım oyununda arkadaşlığın ve aile bağlılığının iyi olması gerekiyor" dedi.

Bunu Galatasaray’da uzun yıllar iyi sürdürdüklerini ve başardıklarını söyleyen Ergün Penbe, "Galatasaray’dan da şu an bulunduğum Tarsus İdman Yurdu’ndan da örnek verebilirim, bunu iki yerde de iyi başardık. 4 yıl şampiyonluk yaşadığımızda başkanından, yönetimine, hocasından sağlık ekibine, masörden malzemeciye futbolcusundan tesiste çalışan yardımcı arkadaşlarımıza kadar bir aile olduk. Bunun sonunda da başarıyı yakaladık. Takım oyununda veya bunu bir iş yeri içinde söyleyebiliriz. Bireysel istediğiniz kadar iyi olun takım olamazsanız başarı yakalamak çok zor hatta olmaz. Tüm halkaların, bağların iyi olması gerekiyor. Birinin hatasını diğeri kapatıyorsa birbiriniz için mücadele ediyorsanız takım olmak budur bence" dedi.