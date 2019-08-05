Perde arkasındaki gölge

CELAL UMUT EREN

Bordo-mavililere resmen veda ederek Fransa’ya doğru yola çıkan 22 yaşındaki orta sahayı ünlü sportif direktör Luis Campos ikna etti. Bu sezon, parlattığı futbolcuların satışından kulübüne 150 milyon euro kazandıran Portekizli yönetici, yeni keşfi Yusuf’u 19 milyon euroya bitirdi, portföyüne ekledi.

Tarihi bir transfer dönemi yaşayan Trabzonspor’da, Yusuf Yazıcı’nın geleceği resmen belli oldu. Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha, yayınladığı veda mesajıyla takımıyla yollarını ayırdı. Fransa’nın Lille ekibiyle her konuda anlaşan Yusuf, yepyeni bir döneme yelken açtı. Ancak tüm bu gelişmelerin perde arkasında ilginç bir isim öne çıktı. Ligue 1 kulübünün sportif direktörü Luis Campos, bu transferde ciddi rol oynadı. Sadece bu sezon, Lille kulübüne, önce keşfedip daha sonra parlattığı futbolcuların satışından 150 milyon euro gibi rekor bir kazanç getiren Portekizli yönetici, Yusuf Yazıcı’yı da yıldız portföyüne ekledi.



Yoğun mesai

Genç oyuncuyu 19 milyon euroya bitirerek, Fransız ekibinin kadrosuna katan Campos, ciddi bir gelecek gördüğü için bu transfere yoğun bir mesai harcadı.

Birçok kez Türkiye’ye gelen ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bizzat görüşen 54 yaşındaki idareci, yetenekli yıldızın çok büyük bir potansiyel taşıdığını düşünüyor. Toplamda 19 milyon euroya aldığı 3 futbolcu; Nicolas Pepe’yi Arsenal’e 80 milyon euro, Rafael Leao’yu Milan’a 30 milyon euro ve Thiago Mendes’i O.Lyon’a 22 milyon euro karşılığında satan Luis Campos, birkaç sene sonra Yusuf Yazıcı’nın da benzer bir atılım yapmasını bekliyor.



Scout raporu

Lille ekibinin scoutları tarafından da uzun süredir izlenip Luis Campos’a rapor edilen milli futbolcu, şimdiden yeni kulübünde heyecan yarattı. Direkt ilk 11’i zorlayacağı düşünülen yıldız oyuncunun, bir diğer Türk futbolcu Zeki Çelik örneğinde olduğu gibi Lille’de başarılı olacağı kaydediliyor.