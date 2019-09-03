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HaberlerBasketbolPetkimspor Cemal Nalga'yı kadrosuna kattı
03.09.2019 - 11:13| İZMİR, (DHA)

Petkimspor Cemal Nalga'yı kadrosuna kattı

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro oluşturan Petkimspor, son olarak tecrübeli pivot Cemal Nalga'yı transfer etti.

Geçen sezon Afyon Belediyespor'da forma giyen 32 yaşında ve 2.13 boyundaki Cemal, sezon başında Romanya'nın CSO Voluntari takımı ile anlaşmıştı. Kariyerinde Galatasaray, Banvit, Beşiktaş, Türk Telekom gibi takımlarda forma giyen basketbolcu, 2015 yılında Pınar Karşıyaka'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

 

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