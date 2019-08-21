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21.08.2019 - 17:07

Petrov: Falcao'nun takımda kalmasını istediklerini açıkladı

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Radamel Falcao'nun takımda kalmasını istediklerini açıkladı.

Petrov: Falcao'nun takımda kalmasını istediklerini açıkladı

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov'dan son dakika açıklaması...

Fransız gazeteci Ridha Boukercha'nın haberine göre; Petrov, G.Saray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Falcao'nun takımda kalmasını istediklerini açıkladı.

Monaco Teknik Direktörü Leonard Jardim'in de tecrübeli golcünün kadroda tutulmasını talep ettiği gelen haberler arasında.  

Halı sahada görülmemiş olay!
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