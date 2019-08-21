Petrov: Falcao'nun takımda kalmasını istediklerini açıkladı

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov'dan son dakika açıklaması...

Fransız gazeteci Ridha Boukercha'nın haberine göre; Petrov, G.Saray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Falcao'nun takımda kalmasını istediklerini açıkladı.

Monaco Teknik Direktörü Leonard Jardim'in de tecrübeli golcünün kadroda tutulmasını talep ettiği gelen haberler arasında.