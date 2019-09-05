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05.09.2019 - 19:05

PFDK'dan Fatih Terim'e ceza!

PFDK, Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi. Fatih Terim'e ceza indirimi gelmediği takdirde Fenerbahçe derbisinde takımının başında olamayacak.

PFDK'dan Fatih Terim'e ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Süper Lig'in 3. haftasında sarı-kırmızılı takımın Kayserispor ile yaptığı maçta sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç yedek kulübesine ve soyunma odasına giriş yasağı cezası verdiği belirtildi. Fatih Terim'e 2 maç ceza indirimi gelmediği takdirde Fenerbahçe derbisinde takımının başında olamayacak. Yardımcı antrenör Ümit Davala ise 3 maç ceza verildi.

Kurulun ayrıca deneyimli teknik adamı 19 bin lira para cezasına çarptırdığı da kaydedildi.

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