PFDK'dan Göztepeli Sanneh'e 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugünkü toplantısında aldığı kararlar şöyle:

1- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, 29.10.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. sporcusu UĞUR AYHAN'ın rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BAŞKENT AKADEMİ FK'nın, 31.10.2019 tarihinde oynanan BAŞKENT AKADEMİ FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, stadyumda müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- EYÜPSPOR Kulübünün, 29.10.2019 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, stadyumda yedek kale bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü hakkında, 30.10.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ESENLER EROKSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakaya teknik sorumlusu olmadan çıkmış olmasına rağmen müsabaka isim listesinde teknik sorumlu kısmının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu BUBACARR SANNEH'in, 30.10.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-SİVAS BELEDİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 30.10.2019 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-YILPORT SAMSUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakaya teknik sorumlusu olmadan çıkmış olmasına rağmen müsabaka isim listesinde teknik sorumlu kısmının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,





7- TUZLASPOR A.Ş. sporcusu ABDULLAH HALMAN'ın, 30.10.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-TUZLASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 31.10.2019 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde en az 2 adet forma setini yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- PAYASSPOR Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL CEM CAMBAZ'ın, 30.10.2019 tarihinde oynanan PAYASSPOR-MANİSA FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 30.10.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, stadyuma %10'un üzerinde misafir takım seyircisi alınması nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 30.10.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 31.10.2019 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-İÇEL İDMANYURDU SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."