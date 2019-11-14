PFDK'dan Isla, Fernandes ve Abdülkadir Parmak'a ceza...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Isla ve Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak'a 2, Alanyasporlu Junior Fernandes ise 3 maç ceza verdi.

Mauricio Isla ve Abdülkadir Parmak'a rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç; Fernandes'e ise müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verildi.

İşte Kurul'dan yapılan açıklama:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14.11.2019 tarih ve 27 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 08.11.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KALE ARKASI E ve MARATON ÜST H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MAURICIO ANIBAL ISLA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın, 09.11.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka 4. hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 09.11.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 10.11.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT J, KUZEY KALE ARKASI ÜST D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU ALT TRİBÜN J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ABDÜLKADİR PARMAK'ın rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi MEHMET YİĞİT ALP'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi SERTAÇ GÜVEN'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SILVA VITORIA'nın, 10.11.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ADANASPOR A.Ş. sporcusu UTKU ŞEN'in, 10.11.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- İSTANBULSPOR A.Ş. sporcusu ALİ AYTEMUR'un, 09.11.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü FIRAT GÜL'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. görevlisi FURKAN GÜZEL'in, 09.11.2019 tarihinde oynanan ALTAY-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- VANSPOR FK'nın, 10.11.2019 tarihinde oynanan VANSPOR FK-EYÜPSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VANSPOR FK'nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VANSPOR FK görevlisi RAMAZAN AĞCAKAYA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- EYÜPSPOR Kulübünün, 10.11.2019 tarihinde oynanan VANSPOR FK-EYÜPSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü sporcusu TİMUR ÇAKIROĞULLARI'nın, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü antrenörü OSMAN BOZKURT'un, 10.11.2019 tarihinde oynanan PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- BANDIRMASPOR Kulübünün, 10.11.2019 tarihinde oynanan PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BANDIRMASPOR Kulübü sporcusu RIZA EFENDİOĞLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü, ihracı sonrası rakip takım mensuplarına ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- UŞAKSPOR A.Ş.'nin, 10.11.2019 tarihinde oynanan UŞAKSPOR A.Ş.-TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde en az 2 adet forma setini yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada UŞAKSPOR A.Ş.'nin, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 10.11.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 10.11.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- PENDİKSPOR Kulübünün, 10.11.2019 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 10.11.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- YOMRASPOR Kulübü sporcusu UĞUR DURMUŞ'un, 09.11.2019 tarihinde oynanan YOMRASPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- Cİ GROUP BUCA Kulübü sporcusu NİHAT YILMAZ'ın, 09.11.2019 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-Cİ GROUP BUCA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ARTVİN HOPASPOR Kulübü hakkında, 10.11.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-ERZİNSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

21- ÇATALCASPOR Kulübünün, 10.11.2019 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- CİZRESPOR Kulübü sporcusu FATİH ŞEN'in, 10.11.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcularına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 10.11.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-KEMERSPOR 2003 TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET AK'ın, 10.11.2019 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu SELİM DAĞ'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

25- GÖLCÜKSPOR Kulübünün, 10.11.2019 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde en az 2 adet forma setini yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- DİYARBEKİR SPOR A.Ş.'nin, 10.11.2019 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-SOMASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Kulübünün, 10.11.2019 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu EMRE TOPTAN'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."