PFDK'dan Ümraniyespor kararı! Hükmen yenilgi...

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Menemenspor ile Ümraniyespor arasında oynanan maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle hükmen mağlubiyet kararı çıktı.

Statü gereği 5 yabancı oyuncu bulundurma hakkı bulunan TFF 1. Lig’de Ümraniyespor maça 6 yabancıyla çıktı. Ümraniyespor'da Vasco Fernandes, Ghislain Gimbert, Honore Gomis ve Riad Nouri karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Bahadır'ın yerine 64'üncü dakikada Chukwuma Akabueze, Muhammed'in yerine 82. dakikada Valentin Lazar oyuna dahil oldu.

Öte yandan Menemenspor mücaeleyi 1-0 kazanmıştı.

İşte Menemenspor -Ümraniyespor maçında yürekleri burkan bir olay!

İŞTE O AÇIKLAMA

"CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 02.11.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA karar verildi."