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31.10.2019 - 17:33 | | İSTANBUL (AA)

PFDK'den 3 Süper Lig takımına para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Süper Lig takımına çeşitli cezalar verdi.

PFDK'den 3 Süper Lig takımına para cezası

 

TFF'den yapılan açıklamaya göre PDFK, Galatasaray'a 24 ve Trabzonspor'a 45 ve Aytemiz Alanyaspor'a 36 bin lira para cezası verdi. Galatasaray ve Trabzonspor, ayrıca tribün kapatma cezası aldı.

Kurul, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a da tribün kapatma cezası verilmesini kararlaştırdı.

PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'e ise 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdi.

Gaziantep Futbol Kulübü Şube Sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy da 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para ile cezalandırıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a 20 bin ve Keçiörengücü'ne 18 bin lira para cezası verildi.

Bolusporlu oyuncu Umut Gündoğan'ın 2, Hataysporlu oyuncu Kubilay Sönmez'in ise 6 bin 500 lira para cezası alması kararlaştırıldı.

 PFDKden 3 Süper Lig takımına para cezası

 

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