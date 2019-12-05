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05.12.2019 - 19:51 | | İSTANBUL (AA)

PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Fenerbahçe'ye iki farklı ihlalden dolayı 87 bin, Trabzonspor'a 36 bin, Göztepe ve Yukatel Denizlispor'a 24 bin, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a ise 20 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, bazı Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir maçlığına bloke edilmesine hükmettiği kaydedildi.

PFDK'nin TFF 1. Lig'den ise bazı kulüp başkanları, teknik direktörler ve kulüplere ceza verdiği aktarıldı.

Disiplin kurulunun, Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira, Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'e ise 10 bin lira para cezası kestiği belirtildi.

PFDK'nin eski Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ve eski Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan'a birer resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500'er lira para cezası verdiği açıklandı.

Kurulun, Adanaspor'a 30 bin, Bursaspor'a ise 5 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi. Ayrıca bazı Adanaspor ve Bursaspor taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir maçlığına bloke edilmesine karar verildiği vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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