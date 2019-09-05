TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), SÃ¼per Lig'den 6 kulÃ¼be Ã§eÅŸitli nedenlere para cezasÄ± verdi.Â

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ligin 3. haftasÄ±nda oynanan maÃ§larda yaÅŸanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ã‡aykur Rizespor ve Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'un para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Kurulun, saha olaylarÄ±, takÄ±m halinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareket ve kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± aÃ§Ä±klama nedenleriyle Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'a toplam 184 bin lira para cezasÄ± verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â

Kayserispor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Erol Bedir'e, sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± aÃ§Ä±klamada bulunmasÄ±ndan dolayÄ± 60 gÃ¼n hak mahrumiyeti ile 40 bin lira para cezasÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Â PFDK'nin merdiven boÅŸluklarÄ±nda yer bÄ±rakÄ±lmamasÄ± ve yaÅŸanan saha olaylarÄ± nedeniyle FenerbahÃ§e'yi 49 bin lira para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â

Disiplin Kurulunun, merdiven boÅŸluklarÄ±ndan yer bÄ±rakÄ±lmamasÄ± nedeniyle Galatasaray'a 25 bin, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± nedeniyle BeÅŸiktaÅŸ'a ise 24 bin lira para cezasÄ± verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â

Ã‡aykur Rizespor'a devre arasÄ±nda dinlenme sÃ¼resinin aÅŸÄ±lmasÄ±, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a da saha olaylarÄ± nedeniyle 24'er bin lira para cezasÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, FenerbahÃ§e, Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve BeÅŸiktaÅŸlÄ± bazÄ± taraftarlarÄ±n elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n bir sonraki iÃ§ saha mÃ¼sabakasÄ± iÃ§in bloke ettiÄŸi de paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â

Ãœmit Davala'ya 3 maÃ§ men

PFDK, Galatasaray AntrenÃ¶rÃ¼ Ãœmit Davala'yÄ± rakip takÄ±m taraftarlarÄ±na yÃ¶nelik hakareti nedeniyle 3 maÃ§ men cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. Kurul, Davala'ya ayrÄ±ca 19 bin 500 lira para cezasÄ± uyguladÄ±.Â

Disiplin Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rÃ¼ GÃ¼rsoy YalÃ§Ä±n'a ise hakeme yÃ¶nelik sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle 1 maÃ§ men ve 13 bin lira para cezasÄ± verdi.Â



TFF 1. Lig'den 3 kulÃ¼be para cezasÄ±Â

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig'den Giresunspor, Bursaspor ve Akhisarspor'u Ã§eÅŸitli nedenlerle para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. Kurul, Akhisarspor'a 250 bin, Bursaspor'a 10 bin ve Giresunspor'a ise 4 bin 500 lira para cezasÄ± verdi.

Â PFDK, Giresunspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Sacit Ali Eren'e 21 gÃ¼n hak mahrumiyeti ile 13 bin lira, teknik direktÃ¶r Erkan SÃ¶zeri'ye de 6 bin 500 lira para cezasÄ± verdi.

Adanasporlu futbolcu Ã–zkan TaÅŸtemur'a 2 maÃ§ men cezasÄ± uygulayan PFDK, BalÄ±kesirsporlu bazÄ± taraftarlarÄ±n elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n bir sonraki dÄ±ÅŸ, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesporlu bazÄ± taraftarlarÄ±n elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n bir sonraki iÃ§ saha mÃ¼sabakasÄ± iÃ§in bloke edildiÄŸini de paylaÅŸtÄ±.

Â