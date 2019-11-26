Philippe Clement: "OyuncularÄ±m elinden geleni yaptÄ±"

Club Brugge Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Philippe Clement, UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta, oyuncularÄ±nÄ±n elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunan Clement, son ana kadar 1-0 geride olmalarÄ±na raÄŸmen panik yaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, "Paniklemek karakterimde yok. OyuncularÄ±ma gÃ¼veniyorum. Onlar da elinden geleni yaptÄ±. Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±rsÄ±nÄ±z." diye konuÅŸtu.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren oyuncularÄ± Diatta ve Mata'nÄ±n hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Clement, "Bunu yapmamalarÄ± gerekiyordu. Ancak Ã§ok genÃ§ oyuncular. Real Madrid maÃ§Ä±nda oynayamayacaklar. Onlarla konuÅŸacaÄŸÄ±m ve gerekli cezayÄ± alacaklar." ifadelerini kullandÄ±.