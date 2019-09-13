Piazon'un ilginç kariyeri! 'Kiralanmaktan yoruldum'

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Brezilyalı Lucas Piazon'un kariyeri, 25 yaşında olmasına rağmen pek istediği gibi gitmiyor. Brezilyalı futbolcu 2012'de transfer olduğu Chelsea'da sadece 16 dakika forma şansı bularak son 7 sezonda düzenli olarak başka bir takıma kiralandı.

Piazon sırasıyla Malaga, Vitesse, Frankfurt, Reading, Fulham, Chievo ve son olarak da Rio Ave'ye kiralandı.

Geçtiğimiz sezona Chelsea'nin ikinci takımında başlayan Piazon sadece 2 maç forma giydi ve devre arasında Chievo'ya gönderildi. Burada da 4 maça çıkan Brezilyalı futbolcu yalnızca 80 dakika süre alabildi.

Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Lucas Piazon, "Artık kiralanmaktan yoruldum, nerdeyse tüm Avrupa'ya kiralandım. 25 yaşındayım ve artık kendimi evimde hissedeceğim bir yerde olmak istiyorum. Artık Temmuz ayında aynı yere, aynı eve döneceğimi bilmek istiyorum" ifadelerini kullanarak bir nevi isyan bayrağını çekti.