Pınar Eren Atasever VakıfBank'ta

2018-2019 sezonunu, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Pınar Eren Atasever'i kadrosuna kattığını açıkladı. 1986 doğumlu olan Atasever, 1.70 boyunda ve libero pozisyonunda görev yapıyor.

VakıfBank'ın resmi internet sitesinden, ''Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Pınar Eren Atasever'i renklerine bağladı. 1.70 boyundaki libero, gelecek sezon sarı-siyahlıların başarısı için mücadele edecek. Pınar'a VakıfBank'a hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz'' açıklaması yapıldı.

İşte VakıfBank'ın yeni transferi Pınar Eren Atasever'in kariyer özeti:

12 Aralık 1986 yılında Mersin'de dünyaya gelen Pınar Eren Atasever, voleybola 14 yaşında Göztepe Spor Kulübü'nde başladı. Sırasıyla İller Bankası, Karşıyaka, Samsun Anakent ve Seramiksan'da forma giyen Pınar Atasever, son olarak Beşiktaş'ta oynadı. 1986 doğumlu oyuncu, Aydın Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu.