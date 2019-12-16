Pınar Karşıyaka evinde kral

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Darüşşafaka Tekfen'i 84-78 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, aldıkları galibiyetle zirve yarışında iddialarını sürdürdüklerini belirtti.

Sarıca, kulübün basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Darüşşafaka Tekfen karşısında ilk periyot hariç iyi oynadıklarını belirtti.

İlk periyotta potalarında 29 sayı görmelerini kabul edilemez bulduğunu dile getiren Sarıca, şunları kaydetti: "Devamında savunmayı toparlayarak oyunun kontrolünü ve skor üstünlüğünü ele aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İç sahadaki kazanma alışkanlığımız devam ediyor. Ligdeki 10. galibiyetimizi aldık. Zirve yarışında iddialı konumda bulunmayı sürdürüyoruz. Hücumla ilgili bir takım hatalar yapmasak, belki çok daha rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Darüşşafaka Tekfen gerçekten iyi mücadele etti. Şimdi çarşamba günkü Enisey karşılaşmasına bakacağız."

İç sahada 6'da 6

Ligin 12. haftasında 10. galibiyetine imza atan Pınar Karşıyaka, iç sahadaki 6. maçını da kayıpsız geçti.

Bu kulvardaki 2 yenilgisini Bahçeşehir Koleji ve TOFAŞ deplasmanlarında alan yeşil-kırmızılı ekip, 13. hafta mücadelesinde 21 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş Sompo Sigorta'yı konuk edecek.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakadan önce FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu'nun ikinci maçında, 18 Aralık Çarşamba günü Rus ekibi Enisey'le İzmir'de karşılaşacak.