PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka - Galatasaray DoÄŸa Sigorta: 84- 55
PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, sahasÄ±nda Galatasaray DoÄŸa Sigorta'yÄ± 84-55 yendi.Â
ING Basketbol SÃ¼per Ligi sekizinci hafta maÃ§Ä±nda PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, sahasÄ±nda Galatasaray DoÄŸa Sigorta'yÄ± 84-55 yendi.Â
PÄ±nar KarÅŸÄ±yakalÄ± taraftarlar, maÃ§ Ã¶ncesi, 11 sene Ã¶nce Banvit deplasmanÄ±na giderken BalÄ±kesirâ€™deki bir akaryakÄ±t istasyonunda Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada hayatÄ±nÄ± kaybeden taraftar Ã–zgÃ¼r Soyluâ€™nun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle tribÃ¼nde pankart aÃ§Ä±p "Ã–zgÃ¼r Ã¶lmedi kalbimizde yaÅŸÄ±yor" sloganlarÄ± attÄ±.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmaya iyi baÅŸlayan ev sahibi PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Triche'nin ilk saniyelerde attÄ±ÄŸÄ± sayÄ±larla 5-0 Ã¶ne geÃ§meyi baÅŸardÄ±. Galatasaray DoÄŸa Sigorta'nÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi ataklar karÅŸÄ±sÄ±nda, pota altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± etkili savunma ile sayÄ± atmalarÄ±na izin vermeyen Ä°zmir ekibi maÃ§Ä±n ilk 5 dakikasÄ±nÄ± 14-6 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlandÄ±. PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka M'Baye'nin attÄ±ÄŸÄ± 10 sayÄ± ile ilk periyodu 28-14 Ã¶nde tamamladÄ±.Â
Ä°kinci Ã§eyreÄŸin baÅŸÄ±nda konuk takÄ±m farkÄ± kapatmak iÃ§in bulduÄŸu ataklarÄ± sayÄ±ya Ã§evirirken, ikinci periyodun ilk 5 dakikasÄ±nÄ± Ä°zmir ekibi 33-24 Ã¶nde tamamlamayÄ± baÅŸardÄ±. ÃœstÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ elinde tutan ev sahibi ekip, devreye 16 sayÄ± farkla 42-26 Ã¶nde girdi.Â
MaÃ§Ä±n devre arasÄ±nda, 14 KasÄ±m DÃ¼nya Diyabet GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n yÄ±ldÄ±z basketbol takÄ±mÄ±yla diyabet hastasÄ± Ã§ocuklar arasÄ±nda bir gÃ¶steri maÃ§Ä± yapÄ±ldÄ±.Â
Devre dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ sayÄ±lar bulup konuk takÄ±m karÅŸÄ±sÄ±nda farkÄ± artÄ±ran PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ periyodun ilk 5 dakikasÄ±nda skoru 53-31'e getirdi. Ev sahibi ekip, periyodu da 24 sayÄ± farkla 60-36 Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle tamamladÄ±.
Â PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, son periyotta Ã¼stÃ¼n oyununu sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± oyuncular farkÄ± kapatmak iÃ§in geliÅŸtirdiÄŸi ataklarÄ± sayÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼remedi. PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, son periyotta M'Baye, Yunus Emre SonsÄ±rma ve Taylor'un etkili oyunuyla maÃ§Ä± 84-55 kazandÄ±.Â
MaÃ§Ä± AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hamza DaÄŸ ile AK Parti Ä°zmir Milletvekili Alpay Ã–zalan da izledi.
Salon: Mustafa Kemal AtatÃ¼rk KarÅŸÄ±yaka
Â Hakemler: Sinan Ä°ÅŸgÃ¼der, Fatih ArslanoÄŸlu, Sinem TetikÂ
PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka: Metecan Birsen 11, Morgan 4, Triche 5, Taylor 12, Nusret YÄ±ldÄ±rÄ±m 6, Yunus Emre SonsÄ±rma 16, Semih Erden 6, Onuralp Bitim 4, Kennedy 3, M'Baye 15, Adem Bona 2, Alp KarahanÂ
Galatasaray DoÄŸa Sigorta: Webster 10, Harrison 10, YiÄŸit Arslan 5, Moore 3, Auguste 3, Whittington 5, Can Korkmaz 5, Ege Arar 8, GÃ¶ksenin KÃ¶ksal 3, Ayberk Olmaz 3, Hasan Emir GÃ¶kalp, Caner Erdeniz
1. Periyot: 28-14Â
Devre: 42-26
3. Periyot: 60-36