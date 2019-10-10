PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka gruplara kaldÄ±!

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka Basketbol TakÄ±mÄ±, FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ± Eleme Turu'nun rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Ä°sveÃ§ temsilcisi Boras Basket'i 78-58 maÄŸlup ederek gruplara kalmayÄ± baÅŸardÄ±.Â

Mustafa Kemal AtatÃ¼rk KarÅŸÄ±yaka Spor Salonu'nda oynanan maÃ§Ä±n ilk periyoduna etkili baÅŸlayan Ä°zmir ekibi, James Metecan Birsen ve M'Baye'nin sayÄ±larÄ±yla 3. dakikaya 4-0 Ã¶nde girdi. Ã–zellikle M'Baye'nin etkili oyunu ve sayÄ±larÄ±yla farkÄ± aÃ§mayÄ± baÅŸaran PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka ilk Ã§eyreÄŸi 23-10 Ã¶nde bitirdi.Â

Ä°kinci Ã§eyrekte de oyun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼ren Ä°zmir ekibi, Kennedy ve Morgan'Ä±n etkili oyunuyla soyunma odasÄ±na 42-24 Ã¶nde giren taraf oldu.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte Tyus ve Cuthbertson'un oyuna aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koymasÄ±yla farklÄ± kapatmaya Ã§alÄ±ÅŸan Boras Basket, buna raÄŸmen ev sahibi ekibin savunmadaki baÅŸarÄ±sÄ± sayesinde bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de 55-46 geride tamamladÄ±. PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka Basketbol TakÄ±mÄ±, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 4. Ã§eyreÄŸinde etkili oyunu ve taraftarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle maÃ§Ä± 78-58 kazandÄ±.

Deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§ta da rakibini 77-70 maÄŸlup eden PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, gruplarda mÃ¼cadele etmeye hak kazandÄ±.Â Ä°zmir temsilcisi, E Grubu'nda BelÃ§ika'dan Spirou Basket ile Basic-Fit BrÃ¼ksel ve Hollanda'dan Donar Groningen takÄ±mlarÄ±yla mÃ¼cadele edecek.

Salon: Mustafa Kemal AtatÃ¼rk KarÅŸÄ±yaka

Â Hakemler: Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya), Zdravko Rutesic (KaradaÄŸ), Goran Sljivic (Avusturya)Â

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka: Triche 18, James Metecan Birsen 3, Taylor 11, Morgan 7, M'Baye 16, Yunus Emre SonsÄ±rma 4, Semih Erden 5, Nusret YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kennedy 13, Arca TÃ¼lÃ¼oÄŸlu 1, Onuralp Bitim, GÃ¶rkem DoÄŸan

Â Boras Basket: Andersson 9, Davis, Fridriksson 10, Gunnarsson 2, Tyus 14, Gutenius 4, Johansson, Cuthbertson 12, Person 7, Hellgren, Larsson

1. Periyot: 23-10Â

Devre: 42-24Â

3. Periyot: 55-46Â

BeÅŸ faulle Ã§Ä±kanlar: 35.51 Davis (Boras Basket), 39.30 Taylor (PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka)