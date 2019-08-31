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31.08.2019 - 15:06| Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

Pınar Karşıyaka ilk maçta mağlup

Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi yenilenen kadrosuyla hazırlık maçlarına başlayan Pınar Karşıyaka, Sırbistan'da çıktığı ilk sınavda FMP Belgrad'a 84-78 yenildi.

Pınar Karşıyaka ilk maçta mağlup

Çin'de bugün başlayan FIBA Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı ekibin dümeninde bulunan antrenör Ufuk Sarıca'nın yerine takımın başında yardımcısı Engin Gençoğlu çıktı. Yeni transferler Semih Erden ve Metecan Birsen'in A Milli Takım'da olduğu yeşil-kırmızılılarda Sırbistan kampı kadrosu kadro eski oyunculardan Mert Celep ve Beşiktaş'tan ayrılan 27 yaşındaki pivot Dusan Cantekin'le tamamlandı.

Bu isimlerle ilgili karar önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi. Yeşil-kırmızılıların 16 yaşındaki altyapı oyuncusu Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona da A takım kafilesine dahil edildi. Karşıyaka, parkeye Tony Taylor, Alp, Onuralp, Nusret, Morgan ilk 5'iyle çıktı. Sakatlığı bulunan Brandon Triche ise forma giymedi. Maçta ilk periyodu 23-22 Karşıyaka, devreyi 48-45, üçüncü periyodu 71-43 FMP Belgrad önde bitirdi. Yeşil-kırmızılılarda yenilerden Yunus 2, Crocker 10, Morgan 19, Onuralp 6, Taylor 15, Nusret 5 sayı attı. Adem Bona 2, gençlerden Berke 8, Alp 12, Görkem 2 sayıyla oynadı.

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