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17.07.2019 - 22:50| AA

Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen'le anlaştı!

Pınar Karşıyaka, James Metecan Birsen'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen'le anlaştı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, James Metecan Birsen'i 1 yıllığına renklerine bağladı. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamaya göre geçen sezon Anadolu Efes'te forma giyen 24 yaşındaki oyuncu kadroya dahil edildi.

2018-2019 sezonunda Anadolu Efes kadrosuna katılan Metecan, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 35 maçta forma giydi.

THY Avrupa Ligi'nde de 9 maçta görev alan Metecan, 2018-2019 sezonunu Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarıyla tamamladı.

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