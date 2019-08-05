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05.08.2019 - 13:47| Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Pınar Karşıyaka pivot arıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde 3 yıl sonra yuvaya döndürdüğü A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca yönetiminde tekrar iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, yerli pivot alıp transferi noktalayacak.

Pınar Karşıyaka pivot arıyor

Geçen sezon takımda forma giyen gençler haricindeki tüm isimlerle yollarını ayırıp şutör guard Brandon Triche, uzun forvet Amath M'Baye, pivot Jordan Morgan, guard Tony Taylor, kısa forvet Tony Crocker, guard Yunus Emre Sonsırma, uzun forvet Metecan Birsen, kısa forvet Onuralp Bitim ve uzun forvet Nusret Yıldırım'ı kadroya katarak 9 iyi takviye yapan Kaf-Kaf, listesindeki Semih Erden'den haber bekliyor. 

Ufuk Sarıca önderliğindeki A Milli Takım'la 31 Ağustos'ta Çin'de başlayacak 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacak NBA patentli Semih'e son teklif yapıldı. Türk Telekom'un da ilgilendiği, Çin takımlarından da teklif bekleyen Semih'in kararını Dünya Kupası sonrası vereceği öğrenildi. Karşıyaka, Semih'le anlaşamadığı takdirde farklı isimlere yönelecek. Yeşil-kırmızılıların geçen sezon altyapısına dahil ettiği Nijerya kökenli 16 yaşındaki pivot Adem Bona'nın forma giydiği U18 Milli Takım, Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'ya son anlarda mağlup olurken genç oyuncu gümüş madalyayı boynuna taktı.

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