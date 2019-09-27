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HaberlerBasketbolPınar Karşıyaka Sarıca'yla sezonu açıyor
27.09.2019 - 13:29 | | İZMİR, (DHA) -

Pınar Karşıyaka Sarıca'yla sezonu açıyor

 A Milli Takım Baş Antrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yuvaya döndürerek iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde ilk resmi maçını yarın oynayacak.

Pınar Karşıyaka Sarıca'yla sezonu açıyor

Pınar Karşıyaka, ligde ilk hafta mücadelesinde isim değişikliğine giden Teksüt Bandırma Basketbol'a konuk olacak. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Transferde son takviyesini yapıp 6'ncı yabancı olarak eski oyuncusu DJ Kennedy'i kadroya dahil eden yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren Tony Crocker forma giyemeyecek. Bandırma maçının ardından FIBA Europe Cup elemelerinde hafta içinde Boras Basket'e konuk olacak olan Pınar Karşıyaka, ilk iç saha sınavında ise 6 Ekim Pazar günü Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak.

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