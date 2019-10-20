Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbolPınar Karşıyaka'da Sarıca farkı
20.10.2019 - 12:20 | | Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

Pınar Karşıyaka'da Sarıca farkı

Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta maçında Sigortam.net İTÜ'yü 38 sayı farkla 105-67 yenerek liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, sezonun ilk haftalarında 4 yıl sonra ilk kez 4'te 4 yaptı.

Pınar Karşıyaka'da Sarıca farkı

En son yine Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir önceki sezon şampiyon olup tarihinde ilk ve son kez Euroleague oynadığı 2015-16 sezonunda lige üst üste 4 galibiyetle başlayan Karşıyaka, Sarıca yuvaya döndükten sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Ufuk Sarıca kulüpten ayrıldıktan sonra 3 yıl Play-Off'a bile kalamayan yeşil-kırmızılı kulüp, oluşturduğu güçlü kadroyla bu yıl henüz sezon başında iddiasını kanıtladı. Kaf-Kaf'ta yeni transferlerden Onuralp, İTÜ karşısında attığı 24 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Sezon başlamadan kısa süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine lige dahil edilen İTÜ ise Karşıyaka yenilgisiyle 4'te 0 çekti. Kaf-Kaf, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Spirou Basket'e konuk olacak.

Gabrial Jesus M.City ile 50 kez ağları havalandırdı!
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayern Münih'te Süle şoku! Ameliyat edilecek...

Bayern Münih'te Süle şoku! Ameliyat edilecek...

Pınar Karşıyaka'da Sarıca farkı

Pınar Karşıyaka'da Sarıca farkı

Orhun Ene: Her şartta maçı kazanacak doğruları yapmalıyız

Orhun Ene: Her şartta maçı kazanacak doğruları yapmalıyız

Göztepe'nin 5 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı

Göztepe'nin 5 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı

Sıradaki Haber