PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'da SarÄ±ca kaldÄ±ÄŸÄ± yerden

Oyuncu olarak da forma giydiÄŸi yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda 2012 yÄ±lÄ±nda antrenÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine gelen SarÄ±ca, ilk sezonunda kulÃ¼be tarihinde ilk Avrupa finalini oynattÄ±.

Kaf-Kaf, o sezon FIBA Eurochallenge Cup'ta ev sahibi olduÄŸu finalde ÅŸampiyonluÄŸu 1 sayÄ± farkla kaybetti. Sonraki sezon SarÄ±ca Ã¶nderliÄŸinde Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren KarÅŸÄ±yaka, 2013-14'te tarihinde ilk kez TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ± kazandÄ±. 2014-15 sezonuna SarÄ±ca'yla 27 yÄ±l sonra kazanÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KupasÄ±'yla baÅŸlayan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Avrupa'daki yeni adresi ULEB Eurocup'ta Ã§eyrek final oynadÄ±.

AynÄ± sezon tarih yazmayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren KarÅŸÄ±yaka, Ufuk SarÄ±ca'yla dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ SÄ±rp antrenÃ¶rler Obradovic'in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± FenerbahÃ§e ve Ivkovic'in dÃ¼mende olduÄŸu Anadolu Efes'i geÃ§erek SÃ¼per Lig'de 28 yÄ±l sonra ÅŸampiyon oldu. Åžampiyonlukla 2015-16'da tarihinde ilk kez Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'de mÃ¼cadele eden Kaf-Kaf, 3 kupayla veda eden SarÄ±ca sonrasÄ± ise dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti. Ufuk SarÄ±ca'nÄ±n dÃ¼mende olduÄŸu 4 yÄ±l da Play-Off oynayan yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, SarÄ±ca takÄ±mdan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra geÃ§en 3 yÄ±lda son 8'i gÃ¶remedi. Bu sezon 3 yÄ±l sonra yuvaya dÃ¶nen Ufuk SarÄ±ca, kurulan iddialÄ± kadroyla ING Basketbol SÃ¼per Ligi'ne 6 maÃ§ta 6 galibiyetle lider baÅŸladÄ±. Ligde bileÄŸi bÃ¼kÃ¼lmeyen tek takÄ±m olan Kaf-Kaf, 1 galibiyet daha aldÄ±ÄŸÄ± takdirde 20 yÄ±l sonra sezona 7'de 7'yle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1999-2000 sezonundaki rekorunu egale edecek.