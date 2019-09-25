25.09.2019 - 16:11 | | AA
Pınar Karşıyaka'da transfer
Yeşil-kırmızılı ekip, eski oyuncusu David John Kennedy'yi kadrosuna kattı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu ABD'li David John Kennedy'yi transfer etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Kennedy ile 3 6 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce 2017-2018 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giyen 29 yaşındaki Kennedy, geçen yıl Avustralya'da Melbourne United ve İtalya'da Umana Reyer takımlarında mücadele etmişti.