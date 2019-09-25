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25.09.2019 - 16:11 | | AA

Pınar Karşıyaka'da transfer

Yeşil-kırmızılı ekip, eski oyuncusu David John Kennedy'yi kadrosuna kattı

Pınar Karşıyaka'da transfer

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu ABD'li David John Kennedy'yi transfer etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Kennedy ile 3 6 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce 2017-2018 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giyen 29 yaşındaki Kennedy, geçen yıl Avustralya'da Melbourne United ve İtalya'da Umana Reyer takımlarında mücadele etmişti.

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