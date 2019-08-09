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HaberlerBasketbolPınar Karşıyaka'dan ayrılan Birkan Batuk Beşiktaş yolunda
09.08.2019 - 14:14| İZMİR, (DHA)

Pınar Karşıyaka'dan ayrılan Birkan Batuk Beşiktaş yolunda

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşmadığı Birkan Batuk, Beşiktaş Sompo Japan'a transfer oluyor.

Pınar Karşıyaka'dan ayrılan Birkan Batuk Beşiktaş yolunda

Kaf-Kaf'ta geçen sezon içinde Anadolu Efes'ten yuvaya dönen Birkan'ın siyah-beyazlılarla büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılıların altyapısında forma giyerek geçen hafta Yunanistan'daki FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyayı boynuna takan 16 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona, İtalya'da başlayan U16 Avrupa Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı ekibimizde boy gösterecek.

 

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