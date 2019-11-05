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05.11.2019 - 09:43 | | İZMİR (AA)

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Phoenix Brüksel

FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda averajla lider durumda bulunan yeşil-kırmızılı ekip, üçüncü maçında yarın Phoenix Brüksel'e konuk olacak.

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Phoenix Brüksel

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Phoenix Brüksel'le karşılaşacak.

İlk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, averajla lider durumda bulunduğu grubun üçüncü maçında yarın TSİ 22.30'da Brüksel'deki Neder-Over-Heembeek Spor Salonu'nda Phoenix Brüksel'le karşı karşıya gelecek.

Grupta diğer Belçika ekibi Spirou Basket ise Hollanda'dan Donar'ı ağırlayacak.

Avrupa'da 212. karşılaşma

Avrupa kupalarında 212. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 211 maçta 108 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 16 bin 656 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 412 sayı gördü.

 

 

 

 

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