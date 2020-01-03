Final ve ÅŸampiyonluÄŸu hedeflediÄŸi Europe Cup 2. Tur L Grubu'nda liderlik koltuÄŸunda oturup Ã§eyrek final iÃ§in Ã§ekiÅŸtiÄŸi kupanÄ±n kendisi gibi iddialÄ± takÄ±mlarÄ±ndan Enisey'e 29 Ocak'ta Rusya deplasmanÄ±nda konuk olacak Kaf-Kaf, Sibirya'da bulunan Krasnoyarsk kentine ulaÅŸabilmek iÃ§in Ã¶zel uÃ§ak tuttu.

Ä°stanbul ve Moskova aktarmalarÄ±yla kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda en az 13 saatte gidilebilen Sibirya'daki ÅŸehre ulaÅŸÄ±mÄ±nda sorun yaÅŸamak istemeyen yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lara, sponsor YaÅŸar Holding de bÃ¼yÃ¼k destek verdi. Kafileyi Ä°stanbul'dan Krasnoyarsk'a gÃ¶tÃ¼recek Ã¶zel uÃ§aÄŸÄ±n 70 bin Euro Ã¼cretinin yarÄ±sÄ±nÄ± holding karÅŸÄ±laÅŸacak. KarÅŸÄ±yaka, kafileyle birlikte seyahat ederek hem zorlu deplasmanÄ± hem de Sibirya'yÄ± gÃ¶rmek isteyen taraftarlarÄ± da belli bir bedel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda takÄ±mla gÃ¶tÃ¼recek. Krasnoyarsk'ta kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda sÄ±caklÄ±k eksi 30 derecelere kadar dÃ¼ÅŸÃ¼yor.

LÄ°DERLÄ°K MAÃ‡I 60 TL

SÃœPER Lig'de ilk yarÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda lider Anadolu Efes'i koltuÄŸu tekrar eline geÃ§irme hedefiyle aÄŸÄ±rlayacak zirve takipÃ§isi PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'da biletler satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±. Mustafa Kemal AtatÃ¼rk KarÅŸÄ±yaka Spor Salonu'nda pazar gÃ¼nÃ¼ saat 17.30'da oynanacak final gibi son hafta mÃ¼cadelesinin bilet fiyatlarÄ± tam 60, Ã¶ÄŸrenci 30 TL olarak belirlendi. Deplasman tribÃ¼nÃ¼ biletleri de 60 TL'den satÄ±lacak.

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