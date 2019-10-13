MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEuro 2020Pistten direkt otele
13.10.2019 - 08:00 |

Pistten direkt otele

Ay-yıldızlı ekibimiz özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Paris’e giderek kampa girecek.

Pistten direkt otele

Ay-yıldızlı ekibimiz bugün saat 11.45’te Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Paris’e giderek kampa girecek.
Milliler, İzlanda’da yaşanan sıkıntılar nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında Fransa’ya uçacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği özel eğitimli polisler de koruma olarak kafilede yer alacak. Ay-yıldızlı kafile, Paris’te terminal kullanımı yapmadan, pistten otobüsle alınacak ve doğrudan kamp yapacağı otele geçecek. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ile Fransız yetkililerin karşılıklı görüşmeler sonunda mutabakata vardıkları aktarıldı.

İlk golünü 14 yıl önce atmıştı! Ramos...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fransa-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fransa-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA'dan soruşturma iddialarına yalanlama

UEFA'dan soruşturma iddialarına yalanlama

A Milli Takım, Paris'e uçtu

A Milli Takım, Paris'e uçtu

Engin Bekdemir kayıplarda

Engin Bekdemir kayıplarda

Sıradaki Haber