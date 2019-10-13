Pistten direkt otele

Ay-yıldızlı ekibimiz bugün saat 11.45’te Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Paris’e giderek kampa girecek.

Milliler, İzlanda’da yaşanan sıkıntılar nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında Fransa’ya uçacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği özel eğitimli polisler de koruma olarak kafilede yer alacak. Ay-yıldızlı kafile, Paris’te terminal kullanımı yapmadan, pistten otobüsle alınacak ve doğrudan kamp yapacağı otele geçecek. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ile Fransız yetkililerin karşılıklı görüşmeler sonunda mutabakata vardıkları aktarıldı.