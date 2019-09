PKK'dan korkmadım bir tweetten mi korkacağım?

NEVZAT DİNDAR

PFDK kararlarının konuşulduğu toplantıda sarı-kırmızılı kimliğiyle bilinen üyelerden İsmail Erdem, “Fatih Terim’e bu ceza Galatasaraylı diye verildi” deyince diğerleri karşı çıktı. Selim Soydan eski yönetimi suçlarken, Mustafa Çağlar buna büyük tepki gösterdi.

Galatasaray’da büyük infiale neden olan ve Tahkim Kurulu’nun üç maça indirdiği Fatih Terim’in cezası, kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi de kendi içinde bu konuyu gündemine aldı. Aslında milli maç nedeniyle Moldova’ya giden TFF Yönetimi’nin Courtyard by Marriott Chisinau Otel’deki toplantısında adeta tek gündem maddesi bu idi. Toplantıda ilk sözü alan Başkanvekili ve Hukuk İşleri sorumlusu Mehmet Baykan konuya şöyle bir giriş yaptı:



“Biliyorsunuz sezon başından bu yana bir takım açıklamalar yapıldı ve yapılıyor. Başkanların yöneticilerin, geleceği satın almaya yönelik, hakem ve kurulları etkilemeye yönelik bir takım açıklamaları oldu. Ne yazık ki bu eylemler sezon başında başladı. Ve mevcut talimatname ile bunun önü alınamıyor. Konuşuluyor, ceza veriliyor, sonra yine konuşuluyor, yine ceza veriliyor. Buna bir çözüm bulalım. Cezaları artıralım.”



28 Şubat gibi!

Bu konuşma sonrasında sözü Galatasaraylı olduğu bilinen, Engelli Federasyonları Sorumlusu olan yönetici İsmail Erdem aldı.

Terim’e verilen cezayla ilgili konuşan Erdem, “Fatih Terim’e bu ceza Galatasaraylı diye verildi. Ben böyle bir şeye karşıyım. Fatih Hocama nasıl ceza vereceğiz? Ne cezası vereceğiz? Ben bu olayın Fatih Terim’e karşı kullanılmasına ve cezaların katlanmasına karşıyım” dedi. Araya girmeye çalışan arkadaşlarına fırsat vermeyen İsmail Erdem, “Terim’e verilen cezayı destekleyenler var. Hayır. Ben sonuna kadar bu cezaların karşısındayım” ifadelerini kullandı. Bu durum toplantıda şok etkisi yaratırken, sözü Başkanvekili Servet Yardımcı alıp, ortamı yumuşatmak için çabalar. Yardımcı, “Burada konu Fatih Terim değil. Gündemimiz o değil. Gündemimiz cezalar... Herkese...” demesi üzerine Erdem bir kez daha çıkışır:

“Bize bir şey anlatmayın. Fatih Hoca canımız, ciğerimiz. Herkese ceza veriliyor. Ama en ağır ceza hep Fatih Terim’e veriliyor. Bu cezalarla 28 Şubat’a döndü burası. Tıpkı o dönemdeki darbeler gibi...”

İsmail Erdem’in sözlerine diğer Galatasaraylı üye Nuri Akın da destek verdi. Akın’ın, “Biz konu mankeni miyiz. Biz de konuşacağız. Hep siz konuşuyorsunuz. Öyle olacaksa atın bizi buradan” demesi, toplantıda bir kez daha soğuk rüzgarlar estirir.

Bunun sonrasında söz alan Fenerbahçeli eski futbolcu ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan’ın, “Bunların suçlusu eski yönetim. Bundan sonra MHK’de, disiplin de ahlaksız olmayacak” sözlerine Mustafa Çağlar’dan şiddetli bir itiraz gelir. Çağlar, “Ne diyorsun sen Selim Ağabey... Sözlerine dikkat et. Ben de, arkadaşlarım da, eski yönetimde namusumuz ve şerefimizle çalıştık. Kaldı ki Genel Kurulda hepiniz eski yönetimi ve uygulamalarını alkışlayıp ibra etmediniz mi?” diyerek tepkisini ortaya koyar.



İçeride casus mu var?

Havanın elektriklenmesi karşısında devreye giren Nihat Özdemir, üyelerin arasını bularak ortamı yumuşatır. O sırada söze giren Mustafa Hacıkerimoğlu, “Arkadaşlar sakin olun. Biz buraya Fatih Terim’i konuşmaya gelmedik. Bu nedir Allah aşkına?” der.

Uzun süren sessizliği bozan bu kez Erdal Bahçıvan olur. Cezanın açıklanmasının ardından attığı, “Galatasaray ile ilgili açıklamanın saat 19.05’de yapılması, her açıdan topluma izah edilmelidir” tweetiyle gündeme gelen Bahçıvan, “Arkadaşlar o tweeti attım. Ama ben federasyonun kurullarını hedef alarak atmadım o tweeti... Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Cezalar 19.05’te sosyal medyadan açıklandı. Fatih Terim’in kızları saat 19.07’de o açıklamaya tepki gösteren tweet attı. Federasyondan önce, bizden önce haberdar oluyorlar. Bu nasıl oluyor? Bizi mi takip ediyorlar. Benim o tweeti atma nedenim budur” sözlerini kullanır.

Bunun üzerine sosyal medyanın etkisi ve buradaki yansımalar konuşulunca, TFF Başkanı Nihat Özdemir, tarihi bir sözle toplantıyı kapatır.

Doğu bölgelerine yaptığı yatırımlar karşısında bölücü terör örgütünün hedefi haline gelen Özdemir, “Ben PKK’dan korkmadım, bir twetten mi korkacağım” diyerek kimseye, hiçbir kulübe pabuç bırakmayacağını göstermiş olur.

Talimat değişecek

TFF Yönetimi’nde rahatsız olunan en önemli konu, bir suçun korkusuzca tekrarlanması... Özellikle “tekerrür” maddesinin işletilmesi ve tekrarlanan cezaların araştırılmasına yönelik düşünceleri bulunan yöneticiler, cezaların caydırıcı olabilmesi için artırılması gerektiğini düşünüyor. Ancak yaşanan tartışmalar nedeniyle bu konu gündeme bile gelemedi.

En büyük eleştiriyi Galatasaray’dan alan 15 kişilik TFF Yönetimi’nde, sarı-kırmızı kökenli 5 idareci yer alıyor. Başkan vekili Erdal Bahçıvan ile birlikte Hamit Altıntop, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem ve Nuri Akın ile birlikte yedek yönetimde Mehmet Serdar Binnet’in de Cim-Bom kimliği bulunuyor.