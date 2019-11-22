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22.11.2019 - 11:15 |

Pochettino'dan taktik tahtasına duygusal mesaj...

Tottenham'ın salı akşamı görevine son verdiği Arjantinli teknik adam, oyuncularına taktik tahtasına yazdığı duygusal mesajla veda etti.

Pochettino'dan taktik tahtasına duygusal mesaj...

Premier Lig ekibi Tottenham'ın 19 Kasım'da kötü gidişin ardından yollarını ayırdığı Mauricio Pochettino'dan oyuncularına duygusal veda...

Londra ekibine Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynatarak büyük başarıya imza atan Arjantinli teknik adamın taktik tahtasına yazdığı mesajı sosyal medyayada büyük ses getirdi.

47 yaşındaki başarılı hoca, "Hepinize çok teşekkürler. Sizlere hoşçakal diyemedik. Her zaman kalbimizde olacaksınız" sözleriyle oyuncularına veda etti.

 Pochettinodan taktik tahtasına duygusal mesaj...

  

 

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