Pochettino'dan taktik tahtasına duygusal mesaj...

Premier Lig ekibi Tottenham'ın 19 Kasım'da kötü gidişin ardından yollarını ayırdığı Mauricio Pochettino'dan oyuncularına duygusal veda...

Londra ekibine Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynatarak büyük başarıya imza atan Arjantinli teknik adamın taktik tahtasına yazdığı mesajı sosyal medyayada büyük ses getirdi.

47 yaşındaki başarılı hoca, "Hepinize çok teşekkürler. Sizlere hoşçakal diyemedik. Her zaman kalbimizde olacaksınız" sözleriyle oyuncularına veda etti.