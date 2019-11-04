Podolski'den 'Umut Bulut' paylaşımı

Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıran bir paylaşım geldi. Ayrıldıktan sonra bile sarı kırmızılı takıma olan bağlılığıyla bilinen ve paylaşımlarını eksik etmeyen Podolski, bu kez göndermeli bir fotoğraf paylaştı.

Alman futbolcu, Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyet golünü getiren Umut Bulut'la Galatasaray döneminden aynı karede yer aldıkları fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafa, "Günaydın Galatasaray Ailesi" notunu düşen yıldız futbolcunun bu paylaşımına binlerce beğeni geldi.