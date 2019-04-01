Pogba’da Real Madrid hamlesi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa’da transferde yaz dönemi için çalışmalar şimdi başladı. İngiltere’de Sun Gazetesi’nde yer alan haberde, Paul Pogba’nın Manchester United ile sözleşme yenilemeyi kabul etmediği belirtildi. Fransız orta saha oyuncusunun, Zinedine Zidane’ın Real Madrid’in başına geçmesinden sonra bu ihtimali düşündüğü öne sürüldü.

Pogba’nın Real Madrid opsiyonunu düşündüğü ve Zidane’dan gelecek teklifi beklediği savunuldu. Ayrıca oyuncunun menajeri Mino Raiola’nın transfer durumuyla alakalı, “Her şey mümkün” dediği ifade edildi. Zidane’ın da listesinde tuttuğu kaydedilen Paul Pogba’nın adım adım Real Madrid’e yaklaştığı yorumu yapıldı.