Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Pogba’da Real Madrid hamlesi
01.04.2019 - 13:07 |

Pogba’da Real Madrid hamlesi

Manchester United’da Paul Pogba’nın yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ortaya çıktı. Fransız yıldızın Zinedine Zidane ve Real Madrid’e transfer olma ihtimalini göz önünde tuttuğu aktarıldı.

Pogba’da Real Madrid hamlesi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa’da transferde yaz dönemi için çalışmalar şimdi başladı. İngiltere’de Sun Gazetesi’nde yer alan haberde, Paul Pogba’nın Manchester United ile sözleşme yenilemeyi kabul etmediği belirtildi. Fransız orta saha oyuncusunun, Zinedine Zidane’ın Real Madrid’in başına geçmesinden sonra bu ihtimali düşündüğü öne sürüldü.

Pogba’nın Real Madrid opsiyonunu düşündüğü ve Zidane’dan gelecek teklifi beklediği savunuldu. Ayrıca oyuncunun menajeri Mino Raiola’nın transfer durumuyla alakalı, “Her şey mümkün” dediği ifade edildi. Zidane’ın da listesinde tuttuğu kaydedilen Paul Pogba’nın adım adım Real Madrid’e yaklaştığı yorumu yapıldı.

    Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Sıradaki Haber