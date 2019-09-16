Pogba için 20 milyon euro+Kroos

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İspanya La Liga'ya oynadığı 4 maç sonunda 9 puanla başlayan Real Madrid'de gelecek sezonun transfer planı şimdiden belli.

Eflatun beyazlı ekibin planında Paul Pogba var. Madrid temsilcisi Manchester United'ta forma giyen Fransız yıldız için kapıyı sürpriz bir teklifle çalacak.

Şu an için masada konuşulan teklif 20 milyon euro+Toni Kross. Manchester'ın teknik direktörü Solskajer'in Pogba'nın takımda kalması yönünde fikir belirttiği de ayrıca biliniyor.

Bu gelişmeler karşısında Pogba'nın gelecek sezon transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise uzun süre konuşulacak gibi...