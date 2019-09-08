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08.09.2019 - 17:49| ANKARA (AA)

Polonya-Arjantin: 65-91

2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur I Grubu'nun son maçında Arjantin, Polonya'yı 91-65 yendi.

Polonya-Arjantin: 65-91

Çeyrek finale çıkmayı garantileyen takımların mücadelesinde sahadan galip ayrılan Arjantin lider, Polonya ise grubu 2. sırada bitirdi.

Salon: FoshanSalon: Foshan

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Matthew Albert Myers   (ABD), Yu Jung (Tayvan)

Polonya: Slaughter 16,  Ponitka 4, Waczynski 6, Cel 6, Hrycaniuk 2,  Gruszecki 11, Kulig 5, Balcerowski 4, Sokolowski 9, Olejniczak 2, Koszarek,  Laczynski
  
Arjantin: Campazzo 7, Brussino 10, Garino 9, Scola 21, Delia 12,  Vildoza 3, Laprovittola 7, Fjellerup 9, Deck 9, Redivo 4, Gallizzi, Caffaro
  
1. Periyot: 14-20
  
Devre: 27-42
  
3. Periyot: 41-70

 

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